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Дмитирй Тарабурка
© Sputnik / Osmatesco

Тарабурка: 80% риэлторов на рынке недвижимости – теневые

Утро на Sputnik’e
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О том, почему в сфере продажи недвижимости часто действуют малокомпетентные люди, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт рынка недвижимости Дмитрий Тарабурка.

Рынок недвижимости Молдовы переживает период стагнации. И прогнозы экспертов относительно того, что будет дальше, как правило, сдержанно-пессимистичные. Неудивительно, что в этих условиях на рынок приходят случайные люди, которые предпочитают действовать вне рамок правового поля.

По словам Дмитрия Тарабурки, даже те риэлторы, которые легально действуют на рынке, все равно часть сделок проводят, используя "теневые" схемы.

"Недвижимость – очень специфичный товар. Если вы влезли в рынок недвижимости как агент, вы должны обладать знаниями в области права, в области маркетинга, в области строительства, вы должны очень хорошо в этом всем разбираться", - заявил Дмитрий Тарабурка в эфире передачи "Утро на Sputnik'е".

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Однако действительно компетентных специалистов на рынке крайне мало, и действуют здесь в основном те, кто компенсирует отсутствие профессионализма умением разбираться в психологии покупателя. Умение "давить" психологически часто становится единственным приемом, позволяющим убедить покупателя сделать выбор в пользу определенного объекта.

К примеру, человеку постоянно звонят, напоминая о себе, торопят, не давая времени подумать. Или предлагают купить объект очень дешево, просят задаток, а когда потенциальный покупатель уже расстался с деньгами, говорят, что сделка не может состояться, взамен уговаривая купить другой объект, худшего качества. По словам эксперта, таких уловок, к которым прибегают действующие вне правового поля риэлторы, множество.

"Риэлтор уходит "в тень" только потому, что он хороший психолог и умеет работать с людьми в плане торговли. Если же действовать в легальном поле, он просто останется без заработка", - заключил эксперт.   

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