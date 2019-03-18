Фельдман: как относиться к феминизму

Глава Совета по недискриминации Ян Фельдман рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о самом известном женском движении в мире.

Фельдман: как относиться к феминизму /

Феминизм – популярное движение за права женщин и движение это всегда на слуху – мнения о нем диаметрально противоположны, причем не только у мужчин, но и у женщин. О том, чем на самом деле является феминизм, в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава Совета по недискриминации Ян Фельдман.

"Каждый привносит в термин "феминизм" что-то свое и каждый оценивает это движение по-разному. Для меня феминизм – это борьба за равные права мужчин и женщин. Я в этом смысле феминист – я за равные права", - сказал Фельдман.

Порой сторонники феминизма прибегают к радикальным способам борьбы, которые не все разделяют.

"Есть кто-то, кто борется за права женщин экстравагантными способами – я к ним не прибегаю, но я за то, чтобы в нашем обществе были равные права у все независимо от их пола", - объяснил эксперт.

Как ни странно, феминизм несет в себе экономические выгоды, утверждает Фельдман.

"Британская компания оценила экономические успехи крупных компаний с точки зрения гендерного равенства и этнического разнообразия. Компании, у которых есть этническое разнообразие, у них на 35% больше вероятности роста прибыли и на 15% больше шансов побороть конкурентов. То же самое и с гендерным равенством", - резюмировал собеседник.

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