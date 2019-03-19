Жук: кто выиграет от досрочных парламентских выборов

Директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e, что будет, если парламент не сможет сформировать правительство.

Досрочные парламентские выборы остаются достаточно вероятным развитием нынешней политической ситуации в Молдове. Кто из политических сил выиграет в случае их проведения, а кто проиграет – на этот вопрос в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова ответил директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.

"Самое благоприятное положение у партии социалистов, они могут рассчитывать на 100 тысяч дополнительных голосов, которые были отданы гражданами 24 февраля тем партиям левого толка, которые не прошли в парламент", - сказал Жук.

Геополитические антагонисты ПСРМ, по-видимому, также не останутся в накладе в случае досрочных парламентских выборов.

"Блок ACUM ничего не потеряет, но они могут приобрести голоса, которые были отданы за унионистов. Это 38 или 30 тысяч. Если, конечно, унионисты придут на избирательные участки. Многие из тех, которые ратуют за унионизм не приняли участие в этих выборах", - отметил эксперт.

Сложнее всего в случае досрочных парламентских выборов будет демократам, уверен Жук.

"Самая сложная ситуация будет у Демократической партии, они могут потерять, они опять должны будут включать административный механизм, а тут есть проблема – грядущие местные выборы. Поэтому для демократов важно, когда будут – если будут, досрочные парламентские выборы", - резюмировал собеседник.

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