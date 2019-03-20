Жук: самая большая неясность – с чем уйдет Великобритания

Директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, как развивается ситуация вокруг Brexit.

После нескольких голосований, которые прошли в Палате общин, прояснились многие вещи.

© Sputnik / Густаво Вальенте Что должно случиться, чтобы Brexit был отложен: это начнут обсуждать завтра

По словам политолога Виктора Жука, стало понятно, что Великобритания не уйдет из Европейского союза 29 марта, выход отложен на 30 июня.

Во-вторых, Великобритания не уйдет без соглашения.

В-третьих, не будет повторного референдума, хотя многие, особенно лейбористы, не исключали такого исхода. Однако в случае повторного голосования британские устои были бы нарушены, поэтому повторного референдума не будет.

В-четвертых, Тереза Мэй сохранит свой пост премьер-министра. В-пятых, в Великобритании не будет досрочных парламентских выборов, которых хотела бы оппозиция. Это уже свершившиеся факты.

"Что пока неизвестно – пойдет ли Европейский союз на какие-то уступки Великобритании. Я считаю, что это маловероятно, чтобы Евросоюз согласился на какие-либо компромиссы", - заявил Жук в эфире программы "Утро на Sputnik’е" радиостудии Sputnik Молдова.

Еще один немаловажный вопрос, по мнению политолога, это участвует ли Великобритания в выборах европейского парламента 24-26 мая. В принципе, юридически они должны участвовать, но в парламенте, получается, они должны заседать только до 30 июня. Это существенный аспект.

"В принципе, остается неясность – с чем уйдет Великобритания. Я не думаю, что и 30 июня ей удастся уйти. Людям, когда затевался Brexit, никто не говорил о последствиях. Людям не объяснили, что это будет, как будет, какие проблемы это за собой повлечет", - заключил собеседник.

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