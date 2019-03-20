Апостол: сколько спиртного можно выпить в Молдове прежде, чем сесть за руль

Пьянство за рулем остается серьезной проблемой в Молдове, при этом далеко не все автолюбители знают, что за это нарушение существует не только административное, но и уголовное наказание – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал Главный инспектор Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол.
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"За вождение в нетрезвом состоянии существует два вида наказания – административное и уголовное. Если содержание алкоголя в литре выдыхаемого воздуха до 0,3 промилле, и от 0,3 до 0,5 в крови, то это влечет административную ответственность, все что больше – уголовную", - сказал Апостол.
Не стоит пытаться пересчитывать промилле в абсолютные дозы спиртного, утверждает собеседник, восприятие алкоголя у всех индивидуально.
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"Сколько можно выпить перед тем, как сесть за руль, сказать невозможно – это все индивидуально, исходя из физических особенностей человека. У кого-то принятый стакан вина не покажет содержания алкоголя алкотестом, а кто-то засыпает на ходу от минимальной дозы спиртного", - отметил эксперт.
В Молдове принято не ограничивать себя небольшой дозой спиртного, это еще одна причина, почему в нашей стране лучше полностью избегать автовождения в состоянии алкогольного опьянения, уверен Апостол.
"Нормы не существует, нельзя садиться за руль, выпив. Тем более, исходя из наших национальных традиций, люди обычно не ограничиваются бутылкой пива или стаканом вина – зачастую это только начало, которое требует продолжения", - резюмировал собеседник.
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