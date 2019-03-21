Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был

Эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон высказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e свое мнение о слухах вокруг аварии на Молдавском металлургическом заводе.

Инцидент на Молдавском металлургическом заводе в начале марта действительно был.

© Sputnik / Сергей Красноухов Власти Молдовы прокомментировали слухи о выбросе радиации в Рыбнице

Такое мнение, основанное на заявлениях приднестровских чиновников, в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал аттестованный эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон. Он считает инцидент в Рыбнице локальным, не сказавшемся на общем радиационном фоне страны.

Ответственные лица Молдовы - специалисты Агентства по охране окружающей среды, заявили, что уровень радиации в Республике Молдова находится в пределах допустимой нормы и поводов для беспокойства нет.

"Исходя из доступной информации в СМИ, заведующий лабораторией радиационного контроля республиканского центра гигиены и эпидемиологии Приднестровья Александр Кушнир заявил, что показатели выброса радиации составили около 400-500 микрорентген в час. Исходя из норм естественного радиационного фона для Молдовы от 10 до 25 микрорентген в час, можно сделать вывод, что инцидент имел место", - сказал Флогимон.

Эксперт утверждает, что информации о случившемся происшествии слишком мало для того, чтобы составить полную картину сложившейся ситуации.

"Кушнир привел данные выброса в атмосферу, а какова же доза непосредственно в расплаве? Какой радиоактивный элемент был расплавлен? Как он туда попал и почему не сработали системы радиационного контроля на входе металлолома? Об этом мы ничего пока не знаем", - отметил эксперт.

Судить о степени опасности произошедшего сложно, но повышенный радиационный фон в атмосфере в любом случае явление не полезное для человека.

"Любая радиационная авария – это нехорошо. Степень опасности оценивается по влиянию на работающих там сотрудников, на окружающую среду, степени сложности и вреда. И судя по цифрам выброса в воздухе, цифры в самом расплаве намного больше", - резюмировал собеседник.

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