Жук: каким должно быть новое, "идеальное", правительство Молдовы

Директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e о том, каким образом может быть сформирован орган исполнительной власти в новом парламенте страны.

От того, смогут ли партии договориться в новом парламенте Молдовы, зависит не только судьба законодательной власти, но, вероятно, и будущее страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как выглядит парламент Молдовы: список всех депутатов

В случае несговорчивости политических игроков возможность формирования правительства все равно существует – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.

"Существует возможность создать техническое правительство, не партийное. Но это, скорее всего, ненадолго, оно может существовать в переходный период, потому как вскоре может начаться хорошо нам известный процесс в парламенте – переход из одной фракции в другую", - отметил Жук.

Политолог утверждает, что у парламента есть шанс создать некое идеальное правительство в нынешней политической реальности.

"Самым хорошим для Молдовы было бы правительство национального единства или правительство национального согласия, которое создали бы три мажоритарные партии парламента, при этом не партийного характера", - заявил эксперт.

Именно у правительства, сформированного по такому принципу был бы шанс взять на себя ответственность за реальные реформы и работу на благо страны, уверен политолог.

"Раз уж все говорят, что Молдова в конце списка стран по уровню жизни, борьбе с коррупцией, по демократизации, то эти три партии должны проявить свой прагматизм, чтобы показать, что они действительно думают о нуждах народа. Проводить те политики, которые идут на благо народа", - резюмировал эксперт.

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