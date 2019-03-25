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Игорь Флогимон
© Sputnik / Osmatesco

Флогимон: в Молдове неоднократно происходили инциденты, связанные с радиацией

Утро на Sputnik’e
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Эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о внештатных ситуациях, связанных с радиоактивными материалами.

Слухи об инциденте с радиоактивным выбросом в начале марта на металлургическом заводе в Рыбнице имеют под собой некоторые исторические основания – аналогичные случаи неоднократно происходили ранее – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал аттестованный эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон.

"Подобные инциденты неоднократно происходили не только во всем мире, но и на этом же заводе в Рыбнице. Почему вдруг там появилось оборудование по радиологическому контролю? Потому что в расплав печи попадали радиоактивные источники, которые плавились со всей массой металла. Было загрязнено около 60 тонн металла в конце 90-ых", - сказал эксперт.

Инциденты с радиоактивными материалами часто происходили во всем мире– это своего рода "бич" металлургических заводов – утверждает Флогимон.  

Проверка на радиацию
© Sputnik / Сергей Красноухов
Власти Молдовы прокомментировали слухи о выбросе радиации в Рыбнице

"Обнаруживали тогда такие ситуации по выбросу в атмосферу, сам металл тогда не проверялся, обнаруживали только радиоактивное загрязнение в воздухе, металл, плавясь, через трубы заводы производил выброс в атмосферу. Впрочем, такие случаи неоднократно происходили и в Европе, например, Испании", - отметил Флогимон.

Именно такого рода внештатные ситуации привели к тому, что на подобных заводах осуществляется серьезный контроль радиационного фона поступающих металлических изделий.

"После этих инцидентов была оказана большая помощь металлургическому заводу в Рыбнице со стороны Российской Федерации. Россия поставила очень хорошее оборудование для радиационного контроля входящего металлолома, для того чтобы не допустить попадания в печь радиоактивных элементов, и также контроль выбросов – при появлении радиоактивного выброса в атмосферу, плавку прекращают либо как-то особо контролируют", - резюмировал собеседник.

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Теги:
Приднестровье, Молдова, радиоактивность, выбросы, радиация


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