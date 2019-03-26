Апостол: как водителю правильно себя вести с патрульным инспектором

Главный инспектор Национального инспектората по патрулированию рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e о правилах поведения водителей.

Несмотря на то, что правила поведения и общения водителя с патрульным инспектором подробнейшим образом описаны в правилах дорожного движения, граждане порой продолжают демонстрировать незнание азов – водители не всегда знают, как вести себя при встрече с полицейским. Это отметил в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова главный инспектор Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол.

"Все очень просто – все, имеющие водительское удостоверение, изучали правила дорожного движения. Именно там прописаны и правила поведения с дорожным инспектором, любой водитель обязан их знать", - сказал Апостол.

Правила несложны и, разумеется, поведение полицейских в таких ситуациях также регламентировано законом.

"В тот момент, когда вы остановлены сотрудником полиции, вы должны оставаться в машине, положив руки на руль. Ждете, пока подойдет сотрудник полиции. Если это ночное время – вы должны включить свет в салоне автомобиля, дожидаясь полицейского", - отметил эксперт.

Часто возникающий у молдавских водителей вопрос – необходимо ли передавать документы инспектору или можно показать их из своих рук – Апостол отвечает и на этот вопрос.

"Сотрудник полиции подходит, здоровается, представляется и говорит причину остановки. После этого он просит у вас документы для проверки. И исходя из правил дорожного движения, вы должны ему дать для проверки эти документы в руки", - резюмировал собеседник.

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