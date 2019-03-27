Белогорьев: из-за США цена на газ для Молдовы может вырасти минимум на 40%

Заместитель главного директора по энергетическому направлению Института Энергетики и Финансов РФ Алексей Белогорьев рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e о возможных последствиях американского законопроекта о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

© Sputnik / Максим Блинов Послание "большого брата", или как США раздают советы Молдове

Проект носит название "О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности".

В настоящий момент США поставляют сжиженный природный газ в Европу по минимальным для поставщика ценам, об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал заместитель главного директора по энергетическому направлению Российского Института Энергетики и Финансов Алексей Белогорьев.

"Сейчас при текущих ценах на европейских хабах поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) рентабельны при поставках в Европу при цене не меньше 7-7,5 долларов за миллион британских термических единиц, так называемых MMBTU. Это тот уровень, который с осени прошлого года держится в Европе. Россия может поставлять газ на этот рынок по более низкой цене", - сказал эксперт.

В случае успеха США и реализации данного законопроекта, стоимость газа для многих европейских стран – в том числе и Молдовы – существенно вырастет, уверен собеседник.

"Что касается цен для Молдовы, то тут основная проблема – откуда экспортировать СПГ, ведь вблизи Молдовы нет собственных специальных терминалов для сжиженного газа. Ближайшие терминалы находятся в Польше, Италии и Турции. Газ при этом для Молдовы будет стоить не меньше 10 долларов за MMBTU, то есть на 40% дороже, чем стоит российский газ", - заявил Белогорьев.

Поставки природного газа в Молдову из Румынии в полноценном объеме также маловероятны, утверждает эксперт.

"Вообще существует всего два варианта поставок газа в Молдову – либо через Украину российский газ, либо через Румынию газ разных поставщиков, включая и российский. Но у Румынии, насколько мне известно, до сих пор нет таких пропускных способностей, которые могли бы обеспечить поставки", - резюмировал собеседник.

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