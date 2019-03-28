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Юрий Кротенко
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кротенко: какие страны могут спасти экономику Молдовы

Утро на Sputnik’e
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Доктор хабилитат экономических наук, профессор Юрий Кротенко рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e о потенциале различных экономических партнеров страны.

У Молдовы есть шанс избавиться от печального статуса самой бедной страны Европы, но для этого нужно искать абсолютно новые варианты экономического взаимодействия, в том числе и со странами, торговые отношения с которыми развиты слабо. Такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал доктор хабилитат экономических наук, профессор Юрий Кротенко.  

"Необходимо искать различные варианты. Я думаю, что нам необходимо взаимодействовать с Китаем. С Индией. Попытаться вернуться к зарабатыванию денег на транспорте. У нас есть Джурджулешты, которые совместно с Украиной и Китаем можно превратить в отличную зону свободной торговли", - с уверенностью отметил эксперт.

Молдове необходимо использовать весь свой потенциал и это единственный шанс для обеспечения уверенного экономического роста.

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"Не стоит забывать про Маркулешты, которые можно также использовать для транспортировки и переработки в этом районе китайской продукции и китайских товаров. Нам нужно попытаться срочно восстановить третий и шестой транспортные европейские коридоры. Да, они проходят через территорию Приднестровья, но это не столь важно", - сказал Кротенко.

Молдова может стать своеобразным хабом для китайских товаров, утверждает экономист.

"Пока мы не наладим транзит китайских товаров через нашу территорию – Одесса, Кишинев, Ивано-Франковск, Львов, а дальше Польша и Германия, зарабатывать мы не будем. Причем от Кишинева можно сделать "вилку" на Румынию", - резюмировал собеседник.

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Теги:
торговля, Индия, Китай, Молдова, экономика


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