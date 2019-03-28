Оленченко: по прогнозам, смена мирового лидера возможна к 2040 году

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин сообщил, что, по его мнению, США сможет сохранить экономическое лидерство в течение ближайших 40 лет, после чего начнет ослабевать.
"Любая точка зрения носит личный характер, и человек исходит из определенных фактов, материалов. К сожалению, Кудрин, когда высказал эту точку зрения, не назвал методику, по которой была определена эта цифра. Возникает много вопросов. Важным является, будет ли это ослабевание постепенным или случится мгновенно?" - задается вопросом Оленченко.
По словам Оленченко, интерес представляют и другие аспекты. Например, если Штаты теряют лидерство, то кто его приобретает? Как полагает эксперт, Китай вполне может рассчитывать на роль мирового экономического лидера, поскольку темпы экономического роста у этой страны впечатляющие, в технологиях Китай также вырывается вперед.
"Некоторые полагают, что переходным будет 2040 год. Почему именно он – потому, что это год столетия Мао Цзэдуна. Важнее другой вопрос – что ожидать миру от смены лидеров и от ослабления бывшего лидера", - сообщил эксперт в эфире программы "Утро на Sputnik'е".
По мнению Оленченко, все страны ожидают от этих перемен большей предсказуемости и в экономике, и в политике, большей стабильности и большего международного сотрудничества. Именно таких принципов должны придерживаться страны, претендующие на будущее глобальное лидерство, полагает Оленченко.
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