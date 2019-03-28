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Владимир Оленченко
© Sputnik / Alexey Tikhomirov

Оленченко: по прогнозам, смена мирового лидера возможна к 2040 году

Утро на Sputnik’e
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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik Молдова рассказал, сколько времени Соединенные Штаты еще будут ведущей экономической державой.

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин сообщил, что, по его мнению, США сможет сохранить экономическое лидерство в течение ближайших 40 лет, после чего начнет ослабевать.

"Любая точка зрения носит личный характер, и человек исходит из определенных фактов, материалов. К сожалению, Кудрин, когда высказал эту точку зрения, не назвал методику, по которой была определена эта цифра. Возникает много вопросов. Важным является, будет ли это ослабевание постепенным или случится мгновенно?" - задается вопросом Оленченко.

По словам Оленченко, интерес представляют и другие аспекты. Например, если Штаты теряют лидерство, то кто его приобретает? Как полагает эксперт, Китай вполне может рассчитывать на роль мирового экономического лидера, поскольку темпы экономического роста у этой страны впечатляющие, в технологиях Китай также вырывается вперед.

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
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"Некоторые полагают, что переходным будет 2040 год. Почему именно он – потому, что это год столетия Мао Цзэдуна. Важнее другой вопрос – что ожидать миру от смены лидеров и от ослабления бывшего лидера", - сообщил эксперт в эфире программы "Утро на Sputnik'е".

По мнению Оленченко, все страны ожидают от этих перемен большей предсказуемости и в экономике, и в политике, большей стабильности и большего международного сотрудничества. Именно таких принципов должны придерживаться страны, претендующие на будущее глобальное лидерство, полагает Оленченко.    

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Теги:
лидерство, Мао Цзедун, Алексей Кудрин, США, Китай


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