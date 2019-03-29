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Виктор Жук
© Sputnik / Osmatesco

Жук: отъезд людей из Молдовы связан не только с экономикой

Утро на Sputnik’e
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Директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e о том, как связан массовый отъезд граждан Молдовы за рубеж с политической ситуацией в стране.

Если в Молдове состоятся досрочные парламентские выборы, то явка на них может быть значительно ниже, чем на прошедших, а причина - разочарование избирателей. Такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог, директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.  

"Люди скажут, что мы вас избрали, а вы не смогли договориться. Значит, вы не думаете о народе, а думаете только о себе. И, разумеется, явка на досрочных выборах будет пониженной. Процентов 46-47, может, чуть больше, если выборы пройдут в сентябре", - сказал Жук.

Несговорчивость избранных депутатов и их неспособность сформировать правительство вызовут кризис доверия к власти, уверен политолог.

"Каждый избиратель спросит себя – зачем участвовать в выборах, если это не приводит ни к чему хорошему, если депутаты не могут договориться и начать работать на благо страны", - отметил эксперт.

Жук утверждает, что депопуляция Молдовы связана не только с социально-экономическими причинами, но и с тотальным неверием граждан в успешность государственного проекта.

"Все это приводит к тому, что люди не доверяют институту государства и уезжают из Молдовы. Не только по экономическим причинам, но именно из-за этого недоверия, из-за существования этой атмосферы недоверия. Особенно молодежь, которая не связывает себя с этим государством", - резюмировал политолог.

По мнению некоторых экспертов, если социально-экономическая ситуация в стране не изменится, то к 2100 году население Молдовы уменьшится примерно на 54% по сравнению с показателями 2020 года.

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Теги:
досрочные выборы, политика, депопуляция, Миграция, Молдова


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