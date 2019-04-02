Юшков: остановят ли американцы "Северный поток-2"

Принятый 26 марта Палатой представителей Конгресса США законопроект "О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности", содержит фразы общего характера и он не способен повлиять на реализацию российских энергетических проектов в Европе.

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Такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e высказал ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

"Я думаю, что этот законопроект будет принят, но из утвержденного текста ничего страшного не следует. В основном там общие фразы о том, что европейцам следует диверсифицировать поставки энергоресурсов, что надо развивать конкуренцию и инфраструктуру, и так далее. Но каких-либо ограничительных мер к примеру, против "Северного потока-2" там нет", - сказал эксперт.

Помимо смыслового содержания, эксперт отметил еще и финансовую составляющую законопроекта.

"Это декларативный документ, все эти тезисы звучали у американцев и ранее, более того – сами европейцы неоднократно принимали различные документы и планы по снижению зависимости от российских поставок газа. Никаких запретов на участие в любых проектах нет. Денег, которые предполагают выделить на реализацию этого закона, не хватит даже на постройку газопровода", - отметил Юшков.

Скорее всего законопроект будет окончательно утвержден и подписан президентом США – именно в силу своего декларативного, неконкретного характера, утверждает аналитик.

"Закон ничего не может изменить – именно поэтому он и может быть принят, тем более противодействия со стороны Евросоюза тоже нет, потому как на их рынок энергоресурсов никакого влияния закон не окажет. Поэтому он и пройдет", - резюмировал собеседник.

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