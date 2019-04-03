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Владимир Брутер
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Брутер: Молдова и "Восточное партнерство" – странная история отношений

Утро на Sputnik’e
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e о неравноправных отношениях Кишинева и Брюсселя.

Австрийский дипломат Томас Бухсбаум заявил 27 марта, что в Молдове "происходит деградация верховенства права и демократических ценностей" и страна уже не является, как ранее, лидером программы "Восточное партнерство". На чем основаны заявления Бухсбаума, и на каком месте в ранге стран "Восточного партнерства" оказалась Молдова? На эти вопросы в эфире передачи Утро на Sputnik’e, радиостудии Sputnik Молдова ответил молдавский и российский политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Соревнований вроде никто не проводил, но сама фактура "Восточного партнерства" достаточно размыта, вот если кто-то из участников программы получит приглашение в ЕС, а Молдова нет – тогда я поверю словам дипломата. А до тех пор все эти заявления носят виртуальный характер", - сказал Брутер.

"Восточное партнерство" на самом деле не выстроено на истинно партнерских взаимоотношениях, уверен собеседник. В этом и причина проблем реализации данной программы.

"На мой взгляд, у всех Восточноевропейских стран есть большие проблемы, связанные в значительной степени с тем, что "Восточное партнерство" неравноправное, неравноценное. В нем есть партнеры по развитию, и есть те, которых может быть считают партнерами, а может быть нет. Молдова именно в таком положении", - отметил эксперт.

Непредвзятое отношение Брюсселя к восточноевропейским странам – миф, утверждает Брутер. Существуют политические и военные интересы, которые никто не отменял.

"Если Северную Македонию собираются ускоренно принимать в ЕС и НАТО, а Молдова ходит в партнерах уже 20 лет, то понятно, что есть разница. Разница есть в интересе Запада. Когда у вас к одному предмету есть интерес, а к другому нет, то ясно, что тот, к которому интереса нет, всегда будет находится в худшем и зависимом положении. Когда нам говорят, что с нами собираются устанавливать партнерство, в результате которого может быть нас когда-нибудь куда-нибудь возьмут, то я в такие конструкции не верю", - резюмировал собеседник.

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