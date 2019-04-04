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Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Александр Натрускин

Журавлев: Кишинев-Брюссель – любовь прошла, а была ли она

Утро на Sputnik’e
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Политолог, генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e о сложностях евроинтеграционных процессов Молдовы.

Тема евроинтеграции Молдовы 10 лет назад была крайне актуальной в медийном пространстве, однако сейчас эксперты все чаще говорят о серьезном охлаждении в отношениях Кишинева и Брюсселя. С чем это связано – на этот вопрос в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова ответил политолог, генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Особой любви никогда не было, и Европа действительно разочаровалась – в первую очередь не в Молдове, а в собственном расширении. Прибыли эта история не дает, а проблем создает много", - сказал эксперт.

Отдельная тема – позиция современных политиков Молдовы, позиционирующих себя проевропейцами.

"Молдавские политики, которые говорят о разочаровании Европы молдавской действительностью, занимаются самооправданием. Вы вас вели в Европу, получилось плохо, но не потому, что мы ошиблись, а потому что вы плохие и в вас Европа разочаровалась. Объяснение почему хотели, как лучше, а получилось как всегда", - объяснил Журавлев.

Трансформация общественных институтов и ментальности граждан постсоветского пространства – это не простая задача и она не решается путем деклараций или финансовых вливаний, уверен эксперт.

"Предъявляются Молдове или Украине требования, чтобы они стали похожими на Запад, но при этом никаких усилий для этого не прилагается. Мы вам дадим немного денег, а вы должны изжить все недостатки и стать белыми и пушистыми. Как в том анекдоте – все мыши должны стать ежиками. А как не знаю – я стратег, а не тактик", - резюмировал политолог.

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