Реницэ: полагаю, что досрочных выборов все же не будет

Молдавский журналист и публицист Валерий Реницэ в студии Sputnik Молдова рассказал, является ли нынешняя политическая ситуация в стране кризисной и есть ли надежда на создание коалиции в парламенте.

Переговоры по созданию коалиции в парламенте Молдовы, похоже, зашли в тупик, и многие аналитики уже называют происходящее политическим кризисом. Однако действительно ли политическая ситуация в Молдове близка к кризису и есть ли необходимость в досрочных парламентских выборах? Реницэ считает, что все не настолько страшно, как видится в пессимистических прогнозах.

"Я бы сказал, что кризиса пока нет, есть политическая блокировка. Но не стал бы сравнивать нынешнюю ситуацию с кризисом, все пока более-менее работает", - полагает Реницэ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сплошные двойки — как идут переговоры о парламентской коалиции

Что же касается возможности досрочных выборов, то эксперт все же склоняется к версии, что их не будет, и коалиция в том или ином виде окажется сформирована.

"Все говорят, что вероятность новых выборов - 50/50, но, по моим ощущениям, используя кое-какие внутренние источники, все-таки есть немного большая вероятность, что их не будет", - заявил Реницэ в программе "Утро на Sputnik’е".

По словам эксперта, возможно заинтересованные лица выдерживают необходимую театральную паузу, что тоже бывает необходимо в политике. Конечно же, переговоры даются нелегко, особенно в связи с тем, что блок ACUM всячески уклоняется от каких-либо дискуссий, однако нынешнюю ситуацию все же удастся переломить, считает Реницэ.

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