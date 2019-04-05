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Владимир Брутер
© Sputnik / Александр Натрускин

Брутер: почему молдавские политики все реже говорят о евроинтеграции

Утро на Sputnik’e
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e об изменении риторики молдавских политиков.

Тема евроинтеграции все реже звучит из уст молдавских политиков – они все чаще говорят о промолдавском курсе и об отходе от геополитических склок и векторов.

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Этому есть вполне логичное объяснение – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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"Нет никакой финальной части процесса евроинтеграции. Евроинтеграция предполагает интеграцию Молдовы в Европу, но этого никто не предлагает. Говорить о евроинтеграции, когда тебе не предлагают интегрироваться, по меньшей мере обман избирателей", - сказал политолог.

Европейский Союз не смог сформулировать внятную повестку евроинтеграции для Молдовы, утверждает эксперт.

"Можно говорить, что евроинтеграция – наша цель. Но вопрос в том, что хотелось бы, чтобы об этом говорила и вторая сторона. Но вторая сторона говорит об этом очень условно, с большими умолчаниями, и предпочитает периодически давать небольшие деньги, а чаще их не дает, объясняя это тем, что Молдова их неправильно тратит, и в Молдове большая коррупция", - отметил Брутер.

Любые интеграционные процессы не должны заменять качественную работу власти страны.

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"Говорить о евроинтеграции как о некоем политическом факторе внутри страны мне всегда кажется неправильным. Евроинтеграция не должна замещать конкретные вещи, которые делает конкретная власть", - заявил аналитик.

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Брутер утверждает, что термин "евроинтеграция" будет звучать в речах молдавских политиков все реже.

"Когда мы говорим, что евроинтеграция заменяет работу больниц, дорожных служб и вывоз мусора, то это уже подмена понятий. Чтобы молдавское здравоохранение лучше работало, вовсе не обязательно ему евроинтегрироваться. Для этого вполне достаточно обмена информацией и опытом. Евроинтеграция как политический фактор внутри страны будет исчезать окончательно", - заключил эксперт.

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Теги:
политика, Брюссель, ЕС, Молдова, евроинтеграция


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