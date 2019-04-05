Реницэ: границы между странами будут становиться все прозрачнее

По прогнозам ООН, через 30 лет численность населения нашей планеты составит 10 миллиардов человек. Многие эксперты дискутируют, сохранятся ли в таких условиях государства и отдельные нации, или стирание границ – процесс, свидетелями которого нам предстоит стать в ближайшем будущем?

"Глобализация – процесс, который давно прошел точку невозврата. Уже главными становятся не страны, а международные корпорации, у которых денег больше, чем бюджеты многих государств. Демография – один из главных факторов угрозы человечеству", - отметил Реницэ в программе "Утро на Sputnik'е".

Что касается судьбы молдаван, как нации, в таких условиях, то, как отметил публицист, не стоит обращать внимание на слова тех политиков, которые обещают стране скорое вымирание и даже позволяют себе заявления - "мы умрем с голоду".

"С голоду мы не умрем, работать мы умеем, мы это доказали. Не будет работы здесь – границы открыты. Думаю, что границы будут все прозрачнее - таково требование времени, международных корпораций, которым нужно сбывать товар. А чтобы это делать, им необходимы не границы, а дороги", - заключил Реницэ.

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