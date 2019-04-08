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Валериу Реницэ
© Sputnik / Osmatesco

Реницэ: какое сотрудничество возможно между ПСРМ и Демпартией

Утро на Sputnik’e
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Публицист и журналист Валерий Реницэ рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e о возможных формах взаимодействия двух партий в парламенте.

Несмотря на расхождения и сложности в переговорах у ПСРМ и ДПМ, коалиция и избрание правительства все же возможны.

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Такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал журналист и публицист Валерий Реницэ.

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"Тут можно найти любую формулу. От прямой, открытой коалиции, до формирования технического, миноритарного правительства. Социалисты могут проголосовать, но не войти в коалицию. Или наоборот – так могут сделать демократы", - сказал Реницэ.

Партии социалистов при этом все же необходима особая форма взаимодействия с Демпартией, для сохранения собственного имиджа, уверен аналитик.

"Я думаю сейчас все взяли паузу, и социалисты понимают, что их имидж пострадает от любой формы коалиции, они это знают и ищут какой-то приемлемый компромисс, так чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре", - отметил публицист.

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Ничто в политической жизни Молдовы не ново, и подобные голосования в парламенте уже имели место.

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"Возможен и такой вариант – по умолчанию всех остальных, определенное число социалистов голосуют за правительство. И никто их особенно не осудит. Были такие голосования у разных партий, у тех же коммунистов – когда нужно проголосовать, они говорили, что мы не "за" всей партией, но мы не будем препятствовать выбору отдельных членов нашей партии", - объяснил собеседник.

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Теги:
ПСРМ, Sputnik, Валерий Реницэ


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