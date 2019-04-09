11:28 09 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.45
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.65
Поиск
Владимир Гараба
© Photo: anticoruptie.md

Гараба: в Молдове вероятен рост онкологических заболеваний

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
108 0 0

Председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба рассказал о страшной опасности привычного нам пластика.

Молдавские леса полны страшными и опасными плодами – отнюдь не природными, а человеческими – пластиковыми пакетами. Отсутствие знаний и низкий уровень культуры населения – причина того, что пластик оказывается буквально везде – в почве, в воде, вдоль дорог и на деревьях. Вместе с тем последствия подобного отношения к экологии чрезвычайно опасны – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

"Это хлорорганические соединения, они общепризнаны очень токсичными веществами. Они очень долго не разлагаются, и попадая в окружающую среду и в организм человека, вызывают самые различные заболевания, в том числе онкологические", - сказал Гараба.

Подобные соединения, содержащие органику, намного опасней минеральных удобрений, с которыми медики связывают рост заболеваемости различными недугами, уверен эколог.

Пакеты
© Sputnik / Miroslav Rotari
Роковой пластик: граждане Молдовы, едущие в ЕС, должны будут это знать

"Такой страшный яд как дуст, к примеру, - это тоже хлорорганическое соединение. Это самые опасные вещества из ныне существующих. Они намного опасней минеральных соединений", - отметил эксперт.

Важно для здоровья: маркировка пластика на бутылках>>>

Стоит отметить, что парламент Молдовы принял закон, согласно которому в республике, начиная с 2021 года, будет полностью ограничена реализация пластиковой одноразовой тары, посуды, полиэтиленовых пакетов. Они будут заменены на биоразлагающиеся или матерчатые. Однако, как именно будет реализовываться этот закон, до конца неясно, а от пластика люди страдают сейчас и будут, к сожалению, страдать в будущем.

"Они очень сложно растворяются, но попадают при этом и в грунтовые воды, растворяются и в почве, и оттуда через корни растений попадают в плоды. Их действие еще не до конца изучено, но ученые сходятся в том, что это самая опасная группа веществ, из влияющих на здоровье людей", - резюмировал собеседник.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Фельдман: экологи давно стали инструментом давления на корпорации
Эколог: молдавские родники – "святые источники" или опасность для здоровья
Теги:
онкология, Владимир Гараба


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Когда ты настолько красивая, что нет смысла превращаться в бабочку
Удивительное существо люди нашли в листве - видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться