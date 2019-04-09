Гараба: в Молдове вероятен рост онкологических заболеваний

Молдавские леса полны страшными и опасными плодами – отнюдь не природными, а человеческими – пластиковыми пакетами. Отсутствие знаний и низкий уровень культуры населения – причина того, что пластик оказывается буквально везде – в почве, в воде, вдоль дорог и на деревьях. Вместе с тем последствия подобного отношения к экологии чрезвычайно опасны – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

"Это хлорорганические соединения, они общепризнаны очень токсичными веществами. Они очень долго не разлагаются, и попадая в окружающую среду и в организм человека, вызывают самые различные заболевания, в том числе онкологические", - сказал Гараба.

Подобные соединения, содержащие органику, намного опасней минеральных удобрений, с которыми медики связывают рост заболеваемости различными недугами, уверен эколог.

"Такой страшный яд как дуст, к примеру, - это тоже хлорорганическое соединение. Это самые опасные вещества из ныне существующих. Они намного опасней минеральных соединений", - отметил эксперт.

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Стоит отметить, что парламент Молдовы принял закон, согласно которому в республике, начиная с 2021 года, будет полностью ограничена реализация пластиковой одноразовой тары, посуды, полиэтиленовых пакетов. Они будут заменены на биоразлагающиеся или матерчатые. Однако, как именно будет реализовываться этот закон, до конца неясно, а от пластика люди страдают сейчас и будут, к сожалению, страдать в будущем.

"Они очень сложно растворяются, но попадают при этом и в грунтовые воды, растворяются и в почве, и оттуда через корни растений попадают в плоды. Их действие еще не до конца изучено, но ученые сходятся в том, что это самая опасная группа веществ, из влияющих на здоровье людей", - резюмировал собеседник.

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