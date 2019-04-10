Реницэ: какие цели на самом деле преследует блок ACUM

Журналист и публицист Валерий Реницэ высказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e свое мнение об истинных задачах правой парламентской оппозиции.

Блок ACUM, попавший во вновь избранный молдавский парламент, политически "герметизировался" и абстрагировался от любых форм сотрудничества с другими партиями. Казалось бы, цели правой оппозиции загадочны, однако такое впечатление создается лишь при поверхностном взгляде – по крайней мере в этом уверен публицист и журналист Валерий Реницэ, о чем он сообщил в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова.

"Цель их понятна – стать самыми "лучшими". Но какой ценой? У нас ведь у всех один культурный код поведения. Мы все здесь родились. А "акумовцы" хотят быть похожими на тех, с кем они встречаются за границей. На чиновников из Брюсселя. На джентльменов", - сказал Реницэ.

Желание казаться не тем, кем они являются на самом деле, заметно гражданам, однако на часть электората эта игра продолжает работать, уверен эксперт.

© Sputnik / Miroslav Rotari Позиция президента: парламент Молдовы может быть распущен

"Может быть они искренне думают, что они другие, но мы то знаем, что они из Дондюшан, Скинос, Кожушны. Поэтому вряд ли такой трюк пройдет. Тем не менее, они играют на свой престиж", - отметил аналитик.

Вместе с тем собеседник утверждает, что истинная цель политиков из блока ACUM прагматична и банальна – власть.

"Они хотят прийти белыми и пушистыми к местным выборам и президентским. Надеются, что возьмут больше очков. Надеются, что назначат наконец-то своего генерального примара столицы, и что Майя Санду наконец станет президентом", - заключил публицист.

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