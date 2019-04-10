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Влад Думанов
© Sputnik / Osmatesco

Думанов: к 9 мая кишиневцев ждет парад ретромобилей

Утро на Sputnik’e
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (16)
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Председатель клуба "Авторетротюнинг" Владислав Думанов рассказал о мероприятиях, которые клуб планирует организовать к 9 мая и о международном фестивале ретро-техники, который организуется в Приднестровье.

Ежегодно клуб "Авторетротюнинг" организует к 9 мая выставку ретромобилей, в которой принимают участие автомобили и мотоциклы военных лет. Мероприятие традиционно проходит у мемориала "Вечность". По словам председателя клуба, в Молдове довольно много восстановленной техники тех лет. Кроме того, в планах клуба - возглавить колонну "Бессмертного полка", как было в прошлом году при содействии администрации президента.

"Мы надеемся снова принять участие во главе этой колонны, организовать такой небольшой ретро-парад для жителей Кишинева. Автомобили будут двигаться впереди пешей колонны на очень маленькой скорости, чтобы не обгонять колонну. По понятным причинам, машины в колонне будут советского производства", - поделился планами Думанов в программе "Утро на Sputnik'е" радиостудии Sputnik Молдова.

Помимо автомобилей, в выставке техники военных лет принимают участие и мотоциклы. Это "Уралы" с колясками, которые были в военной эксплуатации, с водителями, одетыми по форме образца 1943 года, с бутафорским пулеметом Дегтярева, в общем, создается соответствующий антураж.

Участники традиционного велопарада. Архивное фото
© Sputnik / Eugene Odinokov
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Дети всегда в особом восторге, выстраиваются целые очереди, чтобы сфотографироваться с такими мотоциклами.

По словам председателя клуба, движение ретромобилистов интернационально и максимально аполитично. Если автомобилисты клуба выезжают на какие-то массовые действа, то это всегда связано с историческими датами. Кроме того, в планах клуба организовать фестиваль на территории Бендерской крепости.  Фестиваль планируется провести в этом году, и он будет международным.

"К нам приедут наши друзья, которые уже 15 лет организуют аналогичный фестиваль в Минске. Они собирают всю Прибалтику, Финляндию, Польшу. Их организатор будет нашим партнером", - рассказал Думанов.

Кроме того, планируется и визит гостей из Санкт-Петербурга, у которых есть собственные музеи техники в Петербурге.

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Приедут и еще одни наши друзья, депутаты из Ханты-Мансийска. Если человек любит ретро, неважно, какие должности он занимает, если он болеет этой темой, ему все равно, он садится на свою старенькую "Победу" и, невзирая на свои регалии и звания, на ней приезжает. Они тоже хотят участвовать совместно с нами в этом фестивале", - сообщил Думанов.

Фестивалем заинтересовались и любители ретро-машин из Румынии. Они организуют аналогичный фестиваль у себя и предлагают клубу "Авторетротюнинг" дружить и участвовать в совместных мероприятиях.

"Предлагают после нашего фестиваля заехать к ним, и сами тоже хотят попасть на наш фестиваль. Тем, кто болеет этой темой, это понятно. Мы долго добивались изменений в законодательстве, чтобы такие фестивали стали возможны. Чтобы люди могли свободно реставрировать такие машины, привозить и участвовать в таких мероприятиях", - заключил Думанов.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (16)

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Теги:
Владислав Думанов, Авто Ретро Тюнинг, ретроавтомобили, автопробег, 9 Мая


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