Односталко: существует шанс справиться с эпидемией наркомании в Молдове

В ближайшее время в стране может быть создано Национальное антинаркотическое агентство.

Республиканский наркологический диспансер дал положительный отзыв на законопроект о создании новой структуры по борьбе с наркотической зависимостью и предотвращению распространению психоактивных веществ. Уже в ближайшее время агентство начнет работать – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e сообщил депутат парламента Владимир Односталко.

"С учетом сегодняшних реалий и желания всех, кто хочет взять под контроль эту проблему, мы рассчитываем, что до конца года, на уровне законодательных нормативов правительства, будет учреждена эта структура, и она начнет работать. А в начале следующего года мы запустим в полную силу", - сказал Односталко.

К сожалению, наркомания – это не только внутренняя проблема нашей страны.

© Photo : Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale Криминальная Молдова: игры с наркотиками и попытки вывоза тысяч сигарет

"Это ожидает не только наше общество, но и международные организации-партнеры, я говорю и о России, куда большинство трафика через Европу идет через Молдову. Мы страна лидер по транзиту наркотических веществ в нашем регионе", - отметил эксперт.

В новой структуре по борьбе с зависимостями заинтересованы и европейские партнеры, утверждает депутат.

"Румыния также заинтересована в появлении антинаркотического агентства, они не хотят, чтобы рядом с ними находилась страна, где уровень наркомании намного выше чем у них. ЕС также заинтересован в том, чтобы в Молдове эта проблема была под контролем, чтобы у нее была положительная динамика", - заключил собеседник.

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