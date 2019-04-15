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Владимир Гараба
© Photo: Аргументы и факты в Молдове

Гараба: станет ли Молдова европейской свалкой пластиковых отходов

Утро на Sputnik’e
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Председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба рассказал о том, что ограничение производства изделий из пластика – это всемирный тренд.

В Молдове Парламент принял закон, согласно которому в республике, начиная с 2021 года, будет полностью ограничена реализация пластиковой одноразовой тары, посуды, полиэтиленовых пакетов.

Пакеты
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Они будут заменены на биоразлагающиеся или матерчатые. Вместе с тем, некоторые эксперты утверждают, что наша страна может стать местом складирования или переработки пластиковых отходов из европейских стран.

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Возможно ли это? На этот вопрос в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова ответил председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Владимир Гараба.

"Я сомневаюсь, что сейчас мы станем полигоном или свалкой для европейских отходов пластика. У нас сейчас наоборот – некоторые предприятия республики собирают полиэтилен, пластиковые бутылки, перерабатывают их и отправляют на Запад", - сказал эколог.

Вместе с тем, еще недавно, подобная угроза существовала, утверждает Гараба.

"Лет 10 назад была попытка построить у нас мусоросжигательный завод, потом мусороперерабатывающий завод, чтобы получать энергоносители, но эта затея провалилась", - отметил эксперт.

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© Sputnik /
Важно для здоровья - маркировка пластика

Дело еще и в том, утверждает эколог, что во всем цивилизованном мире осознали вред и опасность пластика, поэтому следует ожидать серьезную работу "на всех фронтах" по запрету на бездумное использование изделий из пластика.

"Пластик в состоянии дать очень много энергии, но от попытки извлекать из отходов энергию у нас отказались. На Западе тоже уже относятся к этому по-другому, частные предприниматели у нас тоже повзрослели, или поумнели, так что я уверен, что у нас никаких свалок или полигонов не будет", - заключил собеседник.

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Теги:
пластик, Владимир Гараба


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