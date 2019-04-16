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Владимир Брутер
© Sputnik /

Брутер: ждать ли Молдове досрочных выборов

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (100)
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал о том, к чему может привести политический кризис в стране.

В Молдове все чаще говорят о вероятности досрочных парламентских выборов, однако они вряд ли серьезно изменят политическую ситуацию в стране – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Думаю, что досрочные выборы ничего не решат. Вообще досрочные выборы иногда могут решить ситуацию, когда она зависит от нескольких процентов голосов. В Молдове несколько раз ранее проводили досрочные выборы, и они по сути ничего кардинально не изменили. Досрочные выборы – это последний шанс, но избиратели вполне конкретно высказались уже по поводу того, кого они сейчас поддерживают", - сказал Брутер.

Временная невозможность формирования правительства из-за несговорчивости партий вовсе не является некоей политической трагедией, утверждает эксперт.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
На горизонте ли досрочные выборы в Молдове, и что они могут изменить

"Вопрос не в выборах и не в коалиции. Очевидно, что коалиции в полном смысле этого слова не будет, времени прошло немного – в Германии правительство создавали полгода, в Нидерландах почти год, а в Бельгии без легитимного правительства страна существовала почти два года", - отметил политолог.

Брутер также не считает шанс создания коалиции в Молдове невозможным – мировой опыт показывает, что порой правительство формирует большое количество партий, в том числе и антагонистических друг по отношению к другу.

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"Думаю, что президент, как самый легитимный орган власти в Молдове должен сказать, что он понимает сложности в этом процессе, и что он не будет распускать парламент, пока есть хотя бы малейший шанс на то, что большинство сформируется и спокойно предоставить политическим силам время искать тот компромисс, на который они готовы. В североевропейских странах бывает, что правительство формирует по 10 партий, ничего непреодолимо сложного в этом нет", - заключил собеседник.      

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (100)

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Теги:
правительство, коалиция, досрочные выборы, парламент, Молдова


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