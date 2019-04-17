Реницэ: почему нам сложно сформулировать национальную идею

Аналитик и журналист Валерий Реницэ рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e о необходимости формирования промолдавского курса политиками страны.

Центризм и промолдавский курс стали актуальной темой в местной политической реальности, и этому есть вполне логичное объяснение.

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Такую мысль в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал публицист и журналист Валерий Реницэ.

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"Лидеры Демпартии, будучи у власти последние три года, и будучи частыми ходоками в Брюссель, давно поняли, что имеют дело с людьми, которые защищают интересы своих стран, с людьми часто коварными, как это бывает в политике", - сказал Реницэ.

Проевропейский курс не должен быть оторван от промолдавского, а национальная идея не должна становиться рекламным довеском к партийной идеологии, уверен собеседник.

"Именно поэтому акцентировано внимание на промолдавском курсе. Об этом, кстати, говорят многие партии. Есть тут и виртуальный момент, есть идеологическая часть этой идеи, которую политики используют для продвижения своих интересов, но есть и настоящая промолдавская идея, которую мы пытались оформить с самого начала обретения суверенитета", - отметил аналитик.

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Не стоит недооценивать ценность суверенитета, даже если он достался без серьезных жертв и усилий, а успех молдавских политиков связан в будущем исключительно с их возможностью актуализировать и решать внутренние проблемы страны, говорит Реницэ.

"Мы не смогли до сих пор сформулировать промолдавский курс, отчасти это от того, что все нам было подарено сверху. Мы не боролись по-настоящему за независимость, а ведь то, что достается с трудом, – ценится. Мы бы по-другому относились к суверенитету в противном случае. Это же большая ценность – быть независимым и свободным", - резюмировал публицист.

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