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Вадим Дробиз
© Photo: newsler.ru

Российский эксперт: у меня есть пожелания и советы молдавским виноделам

Утро на Sputnik’e
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Глава Российского Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e о перспективах молдавского вина на российском рынке.

Молдавское вино с трудом, но завоевывает российский рынок, однако у него существуют неплохие перспективы, уверены многие эксперты. Более того, некоторые специалисты готовы поделиться советами и пожеланиями молдавским производителям вина – в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова это сделал Глава Российского Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.  

"Я им посоветую конечно же скорейшего избавления от политической ауры над вином. Чтобы вино было только вином. 13 лет прошло с тех пор, как было введено эмбарго, и с тех пор, все эти годы, молдавское вино было заложником политической ситуации", - сказал эксперт.

Более того, собеседник уверен, что Молдова абсолютно незаслуженно отстает от Грузии в объемах поставок своего вина в Россию.

"В России на сегодняшний день четверть рынка импортного вина – Грузия и Абхазия. Добились, как видите, возможно грузины богаче или предприимчивее, но молдавское вино ведь не хуже, хороших вин у вас достаточно," – с уверенностью заявил Дробиз.

Молдова в состоянии потеснить на российском рынке многих производителей в собственном ценовом сегменте, утверждает эксперт.

"Вино должно избавиться от всех политических окрасок и пойти нормальным путем на российский рынок. А вино, как и виноматериал, в России пригодится. Но надеяться при этом на гигантские, глобальные объемы поставок не стоит", - резюмировал собеседник.

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Теги:
эмбарго, Россия, Молдова, виноделие, вино


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