Космонавт Лазуткин: я видел в космосе НЛО

Летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e, чем обернулась встреча с неведомым на орбите.

Надежда, что мы не одиноки во Вселенной, надежда на встречу с пришельцами – это вовсе не мечта подростков, начитавшихся научной фантастики.

Об этом задумываются все люди, пытающиеся оценить и осознать смысл и природу существования разумной жизни на Земле. Об этом же мечтал и летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин, о чем он поведал в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова.

"Когда я полетел в космос, у меня было три мечты: увидеть землю со стороны, полетать в невесомости, и увидеть НЛО, или встретиться с инопланетянами", - заявил космонавт.

Однажды Лазуткин столкнулся с необъяснимым явлением в космосе, однако озадачен он был недолго.

"Я увидел какой-то странный, сигарообразный объект на фоне Земли. Явно рукотворный. Он медленно перемещался относительно станции, и был весьма странным. За фотоаппаратом я не побежал – не успевал. И вдруг этот объект с фона Земли переместился на фон солнечных батарей, и я понял, что он очень близко. И только тогда я осознал, что это обыкновенный болт", - сказал Лазуткин.

Вместе с тем космонавт уверен, что НЛО существуют – по крайней мере, если верить свидетельствам очевидцев, слова которых вызывают доверие, и он не перестает надеяться, что еще станет свидетелем необъяснимых явлений, или, чем черт не шутит, встретится с инопланетянами.

"Когда мы видим НЛО – это не всегда НЛО. Часто мы неправильно определяем расстояние до объекта. Но вообще-то я знаю людей, которые видели НЛО, не доверять им у меня нет оснований. И я им немного завидую, потому что они это видели", - резюмировал собеседник.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK