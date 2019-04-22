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Вадим Дробиз
© Photo: newsler.ru

Дробиз: советский "Букет Молдавии" был намного лучше мартини

Утро на Sputnik’e
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Глава российского Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e о том, как развивалось виноделие в советское время.

Распад Советского Союза крайне негативно сказался на темпах развития виноделия на постсоветском пространстве и на культуре употребления вина – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал глава российского Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Винные подвалы, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Мы были бы на одном уровне с Европой сейчас, не случись распада страны. Я-то был взрослым человеком уже в 1980 году и прекрасно все помню. Советское государство вытащило виноделие из ямы. До войны у нас потребляли два литра вина на душу населения. Уже в 1951 году было принято решение перевести население на вино с самогона. Вся страна была засажена виноградниками, и в 1980 году вино потребляли уже на уровне 16 литров на душу населения", - отметил Дробиз.

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Молдавские вина и тогда были особенными, уверен собеседник. Их качество порой превосходило зарубежные аналоги.

"В МССР были просто "золотые" вина и коньяки. Вермут "Букет Молдавии" тех лет – мартини рядом с ним поставить было нельзя! Я тогда их сравнивал – "Букет Молдавии" был намного лучше мартини", - сказал эксперт.

Вместе с тем, Дробиз утверждает, что не идеализирует советское время и его идеологию, а говорит исключительно о развитии виноделия.

"Сегодня принято все охаивать, ругать и чернить. Я не являюсь идеалистом и помню все плохое, что было. Но мы шли вперед и развивались", - резюмировал собеседник.  

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