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Татьяна Дехтярь
© Sputnik / Miroslav Rotari

Дехтярь: культуры потребления вина не существует

Утро на Sputnik’e
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Психолог и эксперт по зависимостям Татьяна Дехтярь рассказала в эфире передачи Утро на Sputnik’e о том, как искусственно навязанная манера поведения оборачивается фатальными последствиями.

Молдова – винодельческая страна. Потребление вина – часть культуры нашего народа, такая информация стала до такой степени привычной, что воспринимается как истина. И никто не задумывается о ее глубинном содержании. Вместе с тем, далеко не все эксперты согласны с этой точкой зрения. Именно об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова сообщила психолог и эксперт по борьбе с зависимостями Татьяна Дехтярь.

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"То, что это часть нашей культуры – это искусственно введенная информация. Вы обратите внимание – наш народ уже много лет выживает. Именно из-за этого, из-за того, что некоторые называют культурой потребления вина", - сказала эксперт.

Культурное потребление вина и других алкогольных напитков рано или поздно приводит к трагедии, уверена собеседница.

"Больше половины кладбища "Дойна" – это люди, которые пили. Это не мои фантазии, об этом говорят исследования. Очень много талантливых людей ушли на тот свет. Говорят про кого-то, что он умер от инсульта или инфаркта, но обратите внимание, что этому предшествовало – многолетние возлияния", - сказала Дехтярь.  

Именно навязанные штампы о необходимости употребления алкоголя и о том, что это часть молдавских традиций являются причиной социальных проблем в обществе, утверждает Дехтярь.

"Наш народ красив, талантлив и образован. Мы могли бы сделать нашу страну процветающей. Если бы не эта "традиция" и то, что называется культурным употреблением спиртных напитков" – резюмировала эксперт. 

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Теги:
зависимость, Молдова, алкоголизм, алкоголь, вино


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