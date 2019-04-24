Российский сомелье: мне очень нравится, как развивается молдавское виноделие

Ведущий российский винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко высказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" свое мнение о состоянии молдавского виноделия.

У молдавских производителей вина существуют большие перспективы. Такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказал ведущий российский винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России, основатель и ведущий крупнейшего дегустационного винного клуба Денис Руденко.

"Мне очень нравится, как развивается молдавское виноделие, во время своих визитов в Молдову я видел очень много интересных и хороших вин, даже крупные винодельни способны производить очень достойные вина, многие потребители, покупающие эти вина весьма довольны их качеством и ценой". – сказал Руденко.

Политические разногласия между Россией и Молдовой должны исчезнуть и это, без сомнения, скажется позитивно на экономике обеих стран.

"Хотелось бы пожелать, чтобы у нас наладились отношения в полном объеме, чтобы все политические неурядицы остались глубоко в прошлом, и чтобы мы это забыли, как страшный сон, и начали нормально сотрудничать и торговать. Чтобы была возможность развиваться", - заявил эксперт.

Комментируя молдавские технологии производства вина, Руденко отметил, что в этом отношении претензий у экспертного сообщества к молдавским виноделам нет.

"Если говорить о технологическом процессе, то в Молдове все нормально, я знаю, что появляются и молодые виноделы, которые экспериментируют, идет процесс совершенствования винодельческих технологий, с этим у вас все хорошо", - резюмировал собеседник.

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