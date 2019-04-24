Гладун: не думаю, что в Молдове домашние роды – хорошая идея

Домашние роды – тема настолько же популярная, насколько и вызывающая многочисленные споры. Сторонники приводят множество аргументов: дома, в привычной обстановке роженице спокойнее, а больница – это стресс. Противники возражают: роды – это риск, и рожать лучше там, где есть возможность быстро оказать врачебную помощь, а это возможно только в условиях медучреждения. Руководитель Института матери и ребенка в передаче "Утро на Sputnik’е" поделился своей точкой зрения на этот вопрос.

"Взгляды на домашние роды во всем мире разнятся. Кто-то считает это абсолютно неприемлемым, кто-то – вполне нормальным. Допустим, Голландия, цивилизованная европейская страна, у них 50% всех родов проводится в домашних условиях. Конечно, в присутствии хорошо обученного медицинского персонала", - сообщил Гладун.

По словам собеседника, в Голландии такие семьи, где планируются домашние роды, проходят соответствующую психологическую и информационную подготовку. Кроме того, рядом всегда присутствует сертифицированный медицинский специалист. Впрочем, как утверждает Гладун, голландский опыт рано внедрять в Молдове.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Как чаще всего называли детей, родившихся в Молдове в 2018 году

"Надо взять во внимание, что Голландия – страна с большим количеством медицинских учреждений, с хорошими дорогами, поэтому в случае возникновения малейшего осложнения пациентка очень быстро транспортируется в больницу. Я не думаю, что это хорошо для Республики Молдова. Не надо это практиковать у нас", - отметил эксперт.

Как заявил Гладун, несмотря на позитивный голландский опыт, многие европейские страны не спешат его перенимать. Все-таки в домашних условиях невозможно оказать специализированную помощь, если вдруг она потребуется.

"Роды есть роды, существует вероятность, что возникнет осложнение, которое может обернуться негативными последствиями. Все может закончиться очень плохо, если случится кровотечение, отслойка плаценты, повышение давления с конвульсиями. Домашние роды могут быть чрезвычайно опасными", - заключил Гладун.

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