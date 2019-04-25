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Елена Ковалева
© Sputnik / Osmatesco

Ковалева: чем вызван "приступ вандализма" в Кишиневе

Утро на Sputnik’e
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Доктор психологии Елена Ковалева в эфире радио Sputnik рассказала о том, откуда берутся современные вандалы и как с ними бороться.

Недавно кишиневская общественность была сильно возмущена, когда британский турист выложил в своем видеоблоге впечатления от визита в Кишинев. Молдавская столица в его видеоотчетах выглядела так, словно подверглась нашествию вандалов. Но кто они, эти современные вандалы, которые ломают скамейки, бьют стекла на остановках и портят городское имущество, и что заставляет людей так себя вести?

"Когда мы говорим о каких-то массовых явлениях, нужно всегда под массами видеть отдельных личностей – со своим уровнем развития, со своими индивидуальными особенностями. Люди, которые не соблюдают законы и нравственные нормы, находятся на определенной стадии развития", - разъяснила Ковалева в программе "Утро на Sputnik'е".

Как утверждает эксперт, специалисты выделяют несколько уровней развития личности. Для детей, для их возрастной нормы, характерен принцип: "Как ко мне относятся, так и я отношусь к миру".

Более высокий уровень – когда люди соблюдают законы и нравственные нормы и понимают, что эти законы и правила им на пользу. Поэтому люди, стоящие на более высокой ступени развития, сами заинтересованы в создании таких правил и их соблюдении. Самый высокий уровень – это безусловное принятие общечеловеческих ценностей, когда человек все бережет и ко всему относится ответственно просто в силу понимания, что любая мелочь, созданная трудом других людей, имеет определенную ценность.

Остановка общественного транспорта, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Исходя из этой классификации, мы можем сделать вывод, что те люди, которые разрушают материальные ценности, находятся на инфантильном уровне развития", - отметила Ковалева.

Инфантильный человек, по словам эксперта, в своих взаимоотношениях с окружающим миром ориентируется исключительно на то, как к нему относятся. Не секрет, что сейчас жить в стране сложно. Человек поставлен в условия, по сути, борьбы за свое выживание. Не каждый справляется с этим, и в результате внутренняя агрессия, вызванная невозможностью соответствовать нарастающим социальным требованиям, выплескивается на какие-то материальные объекты.

"В результате наши остановки, скамейки, другие объекты, которые служат благополучию и комфорту, подвергаются разрушению. Это бессознательное явление, человек чувствует внутреннее напряжение, и он его сбрасывает, вымещая злость на том, что ему не может принести ущерба и не представляет для него угрозы", - добавила Ковалева.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Выходом специалист видит внедрение социальных программ, направленных на участие в благоустройстве города.

Эта работа обязательно должна быть регулярной, и участие в такой деятельности должно поощряться.

"Должна вестись массовая работа с населением по благоустройству города, где могло бы поучаствовать как можно большее количество людей. Необходимо, чтобы СМИ как можно больше освещали эту деятельность, подчеркивая ее значимость. Когда люди своими руками что-то создают, приводят в порядок, они больше это ценят", - заключила психолог.

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Теги:
остановка, разрушение, психолог, психология, вандализм


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