Ковалева: чем вызван "приступ вандализма" в Кишиневе

Недавно кишиневская общественность была сильно возмущена, когда британский турист выложил в своем видеоблоге впечатления от визита в Кишинев. Молдавская столица в его видеоотчетах выглядела так, словно подверглась нашествию вандалов. Но кто они, эти современные вандалы, которые ломают скамейки, бьют стекла на остановках и портят городское имущество, и что заставляет людей так себя вести?
"Когда мы говорим о каких-то массовых явлениях, нужно всегда под массами видеть отдельных личностей – со своим уровнем развития, со своими индивидуальными особенностями. Люди, которые не соблюдают законы и нравственные нормы, находятся на определенной стадии развития", - разъяснила Ковалева в программе "Утро на Sputnik'е".
Как утверждает эксперт, специалисты выделяют несколько уровней развития личности. Для детей, для их возрастной нормы, характерен принцип: "Как ко мне относятся, так и я отношусь к миру".
Более высокий уровень – когда люди соблюдают законы и нравственные нормы и понимают, что эти законы и правила им на пользу. Поэтому люди, стоящие на более высокой ступени развития, сами заинтересованы в создании таких правил и их соблюдении. Самый высокий уровень – это безусловное принятие общечеловеческих ценностей, когда человек все бережет и ко всему относится ответственно просто в силу понимания, что любая мелочь, созданная трудом других людей, имеет определенную ценность.
"Исходя из этой классификации, мы можем сделать вывод, что те люди, которые разрушают материальные ценности, находятся на инфантильном уровне развития", - отметила Ковалева.
Инфантильный человек, по словам эксперта, в своих взаимоотношениях с окружающим миром ориентируется исключительно на то, как к нему относятся. Не секрет, что сейчас жить в стране сложно. Человек поставлен в условия, по сути, борьбы за свое выживание. Не каждый справляется с этим, и в результате внутренняя агрессия, вызванная невозможностью соответствовать нарастающим социальным требованиям, выплескивается на какие-то материальные объекты.
"В результате наши остановки, скамейки, другие объекты, которые служат благополучию и комфорту, подвергаются разрушению. Это бессознательное явление, человек чувствует внутреннее напряжение, и он его сбрасывает, вымещая злость на том, что ему не может принести ущерба и не представляет для него угрозы", - добавила Ковалева.
Выходом специалист видит внедрение социальных программ, направленных на участие в благоустройстве города.
Эта работа обязательно должна быть регулярной, и участие в такой деятельности должно поощряться.
"Должна вестись массовая работа с населением по благоустройству города, где могло бы поучаствовать как можно большее количество людей. Необходимо, чтобы СМИ как можно больше освещали эту деятельность, подчеркивая ее значимость. Когда люди своими руками что-то создают, приводят в порядок, они больше это ценят", - заключила психолог.
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