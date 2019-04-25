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Вадим Дробиз
© Photo: newsler.ru

Дробиз: вино проиграло пиву

Утро на Sputnik’e
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Глава российского Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, что потребление вина в мире падает.

Мировое производство вина в 2018 году выросло на 17% в сравнении с 2017 годом и стало рекордным за последние 15 лет. Однако это вовсе не означает, что в мире существует тенденция к увеличению потребления вина – такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказал глава российского Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

"За последние 65 лет производство и потребление вина топчется на месте, потребление пива выросло в четыре раза, и потребление крепкого алкоголя выросло в полтора раза. И это при том, что население на планете увеличилось в два раза. Вино проиграло – прежде всего пиву", - сказал Дробиз.

Пиво стремительно расширяет охват населения в мире, теперь его пьют там, где раньше никогда не пили, утверждает собеседник.

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"Пивом охватили и Азию, и Африку, там огромный рынок потребления пива, а у вина каких-то особенных перспектив в мире нет. Примерно на этой же цифре объемов потребления и производства оно и будет находиться в ближайшие лет 30", - заявил эксперт.

Вино – это продукт, требующий наличия у потребителя не только культуры потребления, но и общей культуры, поэтому Дробиз делает вывод, что общая культура человечества катится вниз.

"Население планеты стремится к простоте. Вино – продукт сложный. Вино требует определенных условий потребления, а пиво ничего этого не требует – купил, открыл и выпил. Вкусное и пузырится. А вино - это культурный напиток, и отсутствие роста его потребления за последние десятилетия говорит о снижении общей мировой культуры", - заключил собеседник.

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Теги:
потребление, рынок, виноделие, вино, пиво


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