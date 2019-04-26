Протоиерей Флоринский: как и почему следует отмечать Пасху

Праздник Воскресения Христова наполнен глубочайшим духовным смыслом.
Об этом в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова рассказал настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева, протоиерей Николай Флоринский.
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"Праздник Пасхи был установлен самими апостолами, это самый первый христианский праздник. Потом уже в церкви родились все другие праздники. И поэтому апостолы шли и проповедовали Смерть и Воскресение Христово. Апостол Павел говорит, что, если бы Христос не воскрес, но наша вера была бы тщетной, безрезультатной и ненужной. Она была бы пустой", - сказал священник.
Пасха символизирует шанс человека на духовное спасение и избавление от смерти.
"Воскресение Христово преображает всего человека. Христос воскрес не сам для себя, а для того, чтобы восстановить падшее естество человеческое. То есть воскресить человека собою", - объяснил Флоринский.
Празднование Пасхи проходит по древним правилам, а все обычаи и обряды появились уже позже, по прошествии времени, говорит протоиерей.
"Это, в первую очередь, духовный праздник, который собирал на богослужение всех верующих. Которые собирались по ночам, потому что мы знаем, что Господь воскрес рано по утру. И утренняя пасхальная с крестным ходом совершается по утру, поэтому люди стоят всю ночь на службе в храмах, в ожидании крестного хода. И только потом приходят домой, и разговляются. И уже потом на протяжении почти 2000 лет появились свои обычаи и обряды, связанные с праздником Пасхи", - отметил собеседник.
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