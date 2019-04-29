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© Sputnik / Miroslav Rotari

Протоиерей Флоринский: как долго следует праздновать Пасху

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (90)
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Настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева, протоиерей Николай Флоринский рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" сколько православному христианину следует праздновать Воскресение Христово.

Не все православные христиане знают сколько нужно праздновать Воскресение Христово - заявил настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева, протоиерей Николай Флоринский в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова.

"Пасха празднуется 40 дней. Каждый день в церквях и домах мы приветствуем друг друга возгласом "Христос Воскресе – Воистину Воскресе!". 40 дней Христос ходил по земле, общался со своими учениками, апостолами. До дня Вознесения Господня мы празднуем Пасху", - объяснил священник.

Вместе с тем, стоит помнить, что для православного первые семь дней после Пасхи – самые важные.

"Самая торжественная часть празднования – первая седмица, которая называется Светлая Седмица, или Светлая неделя. В это время проходят очень пышные богослужения", - сказал Флоринский.

Пасха
© Sputnik / Nicolai Kibich
Пасха 2019: суть, традиции и приметы праздника

Также, не все знают, когда может быть самая ранняя и самая поздняя дата Пасхи.

"Празднование Пасхи по старому календарю может начинаться с 22 марта по 25 апреля, то есть по нынешнему календарю Пасху мы можем встречать и 6 мая. Первый Вселенский собор решил о дате празднования Пасхи, и этого канона на протяжении 1700 лет придерживается вся православная церковь", - отметил протоиерей.

И самое интересное – если дата Рождества у разных православных церквей разнится, Пасху все представители Восточной церкви празднуют в один день.

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"Некоторые православные церкви, празднующие Рождество по новому стилю, по григорианскому календарю - 25 декабря, Пасху все равно празднуют все в один день. Этого канона придерживаются и румыны, и греки, и болгары, - вся Восточная православная церковь. Они придерживаются требований Первого Вселенского собора", - заключил собеседник.

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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (90)

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Теги:
Молдова, священник, православие, праздник, Пасха


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