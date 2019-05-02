Космонавт Лазуткин: верят ли космонавты в Бога

Человек всегда интересовался проблемами мироздания. Человечество давно разделилось на верующих в Высших разум и верующих в эволюцию и случайные силы природы. Первый космонавт Юрий Гагарин, вернувшись из космоса, заявил, что не видел там Бога. Что думают другие космонавты о существовании божественных сил в мире – на этот вопрос в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова ответил летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин.

"Верующие космонавты, конечно, есть – это их личное дело. Я был воспитан во времена атеизма и полетел в космос атеистом", - рассказал космонавт.

Однако, оказавшись на орбите, Лазуткин стал задумываться о возможном создателе Вселенной.

"Сидя у иллюминатора и глядя на Землю и звезды, я понял, что везде существует какой-то порядок. Ученые говорят, что все в мире – результат Большого взрыва. Я верю ученым, но встает закономерный вопрос – как из хаоса мог получится такой совершенный мир, установиться такой порядок", – сказал Лазуткин.

Однозначно судить о наличии в мире Высших сил космонавт не берется – он уверен, что человечеству еще не достает знаний для решения этого вопроса.

"Я не перестаю думать – а от взрыва ли все в мире? Ведь должен же кто-то регулировать существующий порядок! И появилось ощущение, что я хочу увидеть этого умного человека, как я его назвал, который за всем этим смотрит. Одни говорят Бога нет, другие – что он есть. И те, и другие верят. Мы слишком мало знаем о мире для того чтобы выносить тут однозначный вердикт", - подытожил собеседник.

Александр Лазуткин отправился в космический полет 10 февраля 2997 года и пробыл на орбите 184 дня и 22 часа.

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