Флоринский: почему в Пасху важно творить добро

Именно к датам больших религиозных праздников можно услышать о том, что многие люди стремятся сделать что-то хорошее – помочь малообеспеченным, больным, тем, кто оказался в беде. Но правильно ли это – только в праздники вспоминать о том, что необходимо помогать тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах?

© Sputnik / Vladimir Polusatov Sputnik подарил сказку сиротам из интерната - видео

"Апостол Яков сказал нам такие слова: "Наша вера без дел мертва есть". И когда протестанты, да и не только они, говорят, что достаточно одной веры, то Православная церковь учит, что и бесы верят и трепещут бога, но вера действительна и жива только тогда, когда мы делаем добрые дела", - сказал Флоринский в эфире передачи "Утро на Sputnik’e".

По словам священнослужителя, в течение всей жизни христианину необходимо творить добрые дела, следить за чистотой своего сердца. Но есть особые праздники, когда верующим необходимо делиться своей радостью с окружающими людьми. Стоит помнить, что не все люди, которые верят во Христа, могут прийти на богослужение. Есть больные, есть заключенные в тюрьмах – могут быть различные обстоятельства, которые не позволяют человеку посетить службу. И помочь таким людям, прийти к ним, как-то иначе поделиться с ними радостью от праздника очень важно.

"Есть же поговорка о яичке, которое дорого ко Христову дню. Если тебе принесут в обычный день это яичко, ты его, конечно, примешь, но, когда тебе принесут в Пасху красное яйцо, вспомнят про тебя, что в этот великий день ты не остался один, и что любовь христианская привела кого-то к тебе, это действительно стоит дорогого", - заметил Флоринский.

Поэтому, объяснил священник, нельзя забывать о том, что христиане всю жизнь должны делать добро, но в эти особые дни тем более важно помнить, что есть те, кто ждут нас и нашего внимания, нашей заботы, нашей помощи.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK