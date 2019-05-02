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Татьяна Дехтярь
© Sputnik / Miroslav Rotari

Дехтярь: кодирование как метод лечения алкоголизма может быть опасно

Утро на Sputnik’e
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Психолог и эксперт по зависимостям Татьяна Дехтярь рассказала в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, почему все больше специалистов отказываются от лечения зависимостей таким методом, как кодирование.

Начать трезвую и здоровую жизнь поможет только полный отказ от алкогольной зависимости, убеждена Дехтярь. Но для того, чтобы научиться трезвой жизни, многие алкоголики обращаются к специалистам, полагая, что от них самих больше ничего не требуется. Чтобы прекратить употреблять алкоголь, многие зависимые прибегают к такой услуге, как кодирование. Однако, по мнению некоторых специалистов, кодирование – далеко не безопасный метод.

"Это крайне вредно, когда человека пытаются ограничить в каких-то определенных вещах, тогда на более глубоком уровне, на подсознании, происходит протест. И очень много случаев, когда закодированный начинает пить, причем пить серьезно, до такой степени, что его ничто не может остановить", - рассказала Дехтярь в эфире передачи "Утро на Sputnik’e".

По словам специалиста, психику такому человеку восстановить потом бывает крайне сложно. Основные же возражения против этого метода лечения зависимости, по утверждению психолога, состоят в том, что он основан на запугивании "Будешь пить – тебе будет плохо", но не требует работы пациента над собой.

"Многие наркологи против этого метода, многие, осознавая последствия, отказываются кодировать пациента. Есть и те, что продолжают использовать этот метод. Это их право и их ответственность", - заключила Дехтярь.

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Теги:
кодирование, алкоголик, алкоголизм, алкоголь


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