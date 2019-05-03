Эффтэрман: Молдова может гордиться своей фолк-музыкой

Продюсер Митя Эффтэрман рассказал в эфире программы "Утро на Sputnik’е" радиостудии Sputnik Молдова, что колорит молдавской народной музыки оценен слушателями и за пределами страны.

Эффтэрман: Молдова может гордиться своей фолк-музыкой /

Интерес к фолк-музыке в современном мире не угасает. И молдавский фолк в огромной семье балканских мотивов вовсе не чувствует себя "бедным родственником". Этно-музыка Молдовы востребована не только у себя на родине, к примеру, молдавский наист Константин Москович успешно гастролирует за пределами Молдовы.

"Когда я говорю, что имею прямую связь с Молдавией, в первую очередь все вспоминают, какой классный в стране фолк. Для иностранцев мы – тоже экзотика. Для них экзотика - звучание этнических инструментов из репертуара, к примеру, Нелли Чобану", - заметил Эффтэрман в эфире программы "Утро на Sputnik’е".

По словам продюсера, на музыкальных конкурсах можно услышать, как конкурсанты из других стран, выступая в номинации "фолк", берут песни из репертуара современных молдавских исполнителей, работающих в этом жанре. Говоря о том, кто из современных молдавских исполнителей наиболее успешно сумел вписать этно-звучание в современность, Эффтерман вспомнил популярнейшую молдавскую рок-группу.

"Если брать популярных за пределами Молдовы музыкантов, то это, естественно, "Здоб ши Здуб". Но у них немножко другая история – они же стали звездами не тогда, когда стали в Молдове известны, а когда получили известность за пределами страны. Ну, такой у нас менталитет: пока нашего соотечественника не примут в другой стране - к сожалению, он еще не звезда", - резюмировал продюсер.

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