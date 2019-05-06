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Александр Лазуткин
© Sputnik / Miroslav Rotari

Космонавт Лазуткин: были ли американцы на Луне

Утро на Sputnik’e
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Летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о своем отношении к модным конспирологическим теориям.

Конспирологи всех мастей, как и сторонники моднейших теорий заговоров, не первый год муссируют темы, связанные с космосом – американцы не были на Луне, Гагарин не летал в космос, человек вообще не был во внеземном пространстве, утверждают они. Несмотря на информационную революцию и стремительное развитие технологий, подобные теории множатся и плодятся. Как к этим воззрениям относится человек, который побывал в космосе – на этот вопрос в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова ответил летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин.

Полнолуние, архивное фото
© REUTERS / Mike Blake
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"Я бы посоветовал конспирологам не бросать эти теории, а продолжать работать и разбираться в них", - заявил космонавт.

Лазуткину сложно говорить всерьез о подобных тенденциях.

"Когда американцы полетели на Луну, я был маленьким ребенком и вполне мог попасть под их влияние и поверить в то, что они летали. А после того как я был в космосе, появилась версия, что они не летали на Луну", - сказал собеседник.

Космонавт уверен, что рассуждать о вероятности космических полетов и высадке человека на Луну должны люди, как минимум, понимающие о чем вообще идет речь.  

"Я с интересом слушал доводы тех, кто говорит, что американцы не были на Луне. Но потом мой интерес пропал – во-первых, об этом говорят дилетанты. Об этом говорят люди, которые не были в космосе, но которые знают, как там на самом деле. А тех, кто там был почему-то не спрашивают. Ну вот мы обязательно полетим на Луну и там увидим следы наших луноходов и следы американцев", - с уверенностью заключил Лазуткин.

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Теги:
астронавт, полет, Луна, космонавт, космос


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