Космонавт Лазуткин: были ли американцы на Луне

Конспирологи всех мастей, как и сторонники моднейших теорий заговоров, не первый год муссируют темы, связанные с космосом – американцы не были на Луне, Гагарин не летал в космос, человек вообще не был во внеземном пространстве, утверждают они. Несмотря на информационную революцию и стремительное развитие технологий, подобные теории множатся и плодятся. Как к этим воззрениям относится человек, который побывал в космосе – на этот вопрос в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова ответил летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин.

© REUTERS / Mike Blake Космические планы: Россия и Китай будут вместе осваивать Луну

"Я бы посоветовал конспирологам не бросать эти теории, а продолжать работать и разбираться в них", - заявил космонавт.

Лазуткину сложно говорить всерьез о подобных тенденциях.

"Когда американцы полетели на Луну, я был маленьким ребенком и вполне мог попасть под их влияние и поверить в то, что они летали. А после того как я был в космосе, появилась версия, что они не летали на Луну", - сказал собеседник.

Космонавт уверен, что рассуждать о вероятности космических полетов и высадке человека на Луну должны люди, как минимум, понимающие о чем вообще идет речь.

"Я с интересом слушал доводы тех, кто говорит, что американцы не были на Луне. Но потом мой интерес пропал – во-первых, об этом говорят дилетанты. Об этом говорят люди, которые не были в космосе, но которые знают, как там на самом деле. А тех, кто там был почему-то не спрашивают. Ну вот мы обязательно полетим на Луну и там увидим следы наших луноходов и следы американцев", - с уверенностью заключил Лазуткин.

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