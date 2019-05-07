Орлов: от геополитической составляющей на "Евровидении" никуда не денешься

Продюсер Сергей Орлов в эфире программы "Утро на Sputnik’е" рассказал о том, как изменился конкурс "Евровидение" за последние годы.

"Конкурс для домохозяек", как иногда называют "Евровидение", за последние годы претерпел огромные изменения, пройдя путь от соревнований самодеятельных исполнителей до шоу с дорогими спецэффектами и зрелищными номерами. Такого мнения придерживается молдавский продюсер, чьи артисты уже не раз принимали участие в этом конкурсе.

По мнению Орлова, нельзя не учитывать тот факт, что на "Евровидение" геополитика играет определенную роль, поэтому побеждают не всегда самые достойные. Однако, на его взгляд, конкурс становится все более профессиональным.

"Появляется большое количество современной, модной музыки, появляются артисты, которые потом становятся звездами – в отличие от многих лет, когда участников очень быстро забывали. Появляются новые технологии, вкладывается огромное количество денег в это шоу, причем, не только организаторами, но и самими участниками", - отметил Орлов в эфире программы "Утро на Sputnik’е".

Как рассказал продюсер, с каждым годом приезжают и более интересные артисты в качестве гостей. В Стокгольме гостем "Евровидения" был Джастин Тимберлейк. Его тур был расписан на год вперед и его выступление стоит огромных денег, но он был на конкурсе в качестве приглашенного артиста. Кстати, в этом году зрителей в Израиле будет развлекать Мадонна, которой за исполнение двух песен заплатят 1,3 млн. долларов.

"Конечно, геополитическая составляющая присутствует. Например, пытаются развести Грецию с Кипром в разные полуфиналы, чтоб они не голосовали друг за друга. Такова человеческая сущность, если этот народ – твой брат, почему бы за него не проголосовать", - резюмировал Орлов.

В этом году за путевки в финал из первого полуфинала (14 мая) поборются исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Белоруссии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции и Сан-Марино.

Второй полуфинал песенного конкурса пройдет в Тель-Авиве 16 мая. Полный список стран, которые примут участие в этот соревновательный день выглядит так: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. Финал "Евровидения-2019" состоится 18 мая.

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