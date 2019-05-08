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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Osmatesco

Чуря: досрочных выборов в Молдове не будет

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Парламентские выборы 2019: результаты (234)
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Политолог Корнелиу Чуря рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о возможности формирования правительства и о стратегии политических партий в настоящее время.

Пасхальные праздники не снизили активность кулуарного переговорного процесса лидеров политических партий Молдовы.

Местные выборы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.

"Я сильно сомневаюсь, что лидеры политических партий позволили себе длительные каникулы, я думаю, что определенные скрытые переговоры шли и идут, они не останавливались. В публичном пространстве мы не видим прогресса, переговоры проходят тайно", - сказал политолог.

Чуря уверен, что несмотря на заявления отдельных политиков, досрочные выборы не выгодны никому, поэтому они не состоятся, партии сумеют наладить взаимодействие и сформировать некий альянс.

"Я являюсь сторонником той точки зрения, что партии не могут себе позволить досрочные выборы, поэтому из-за истечения трехмесячного срока партии приближаются к компромиссу и возможности договориться", - заявил Чуря.

Вместе с тем эксперт утверждает, что точка зрения тех политологов, которые не исключают шанс проведения досрочных выборов, имеет право на существование.  

"Не стоит ожидать досрочных выборов, хотя я знаю, что очень многие комментаторы думают, что они все-таки произойдут. И это, на их взгляд, может стать неким облегчением, тайм-аутом для наших политических партий", - пояснил собеседник.  

Тема:
Парламентские выборы 2019: результаты (234)

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Теги:
политика, парламент, Молдова, досрочные выборы, выборы


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