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Владимир Брутер
© Sputnik / Александр Натрускин

Брутер: ждать ли коалиции ПСРМ и ACUM

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (108)
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал о возможности формирования коалиции разновекторными политическими силами Молдовы.

Некоторые эксперты, рассуждая о возможном создании коалиции в парламенте Молдовы, утверждают, что союз ПСРМ и ACUM является наиболее вероятным из всех возможных. Свое мнение по этому поводу в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" высказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Мне не кажется, что это единственный возможный вариант. Мне тоже понятно, что этой коалиции многого не хватает. Например, не хватает общего видения перспективы", - сказал политолог. 

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Более того, Брутер утверждает, что даже некий временный союз между социалистами и блоком ACUM - под большим вопросом.

"Я бы не стал говорить, что такая коалиция вообще возможна. Не исключено некое временное соглашение, временное взаимопонимание, и при этом мне все равно кажется, что это будет достаточно сложно. Поэтому вопрос не в том, какой может быть и какой будет временная коалиция, а в том, какими целями и принципами она будет руководствоваться, и что она предложит гражданам", - отметил эксперт.

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Переговоры ПСРМ и ACUM зашли в тупик, уверен политолог, и ждать серьезных подвижек от встреч лидеров этих политсил не стоит.

"Нет оснований вообще говорить, что коалиция ПСРМ и ACUM - это самый вероятный сценарий, потому что эти переговоры вяло проистекают уже два месяца. И у меня нет никаких оснований ожидать некоего прорыва в этих переговорах", - заключил Брутер.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (108)

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