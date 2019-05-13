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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: румыны разочаровались в блоке ACUM

Утро на Sputnik’e
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Политолог Корнелиу Чуря высказал в эфире радиопередачи "Утро на Sputnik’e" свое мнение об отношении румынской экспертной среды к блоку ACUM в настоящий момент.

Влиятельные румынские эксперты после парламентских выборов в Молдове разочарованы в блоке ACUM.

Воевод
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Такое мнение в эфире радиопередачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.

"Все румынские обозреватели, особенно те, которые поддерживали блок ACUM, в своих поствыборных комментариях отмечали, что блок ACUM не должен вести никаких переговоров с социалистами. Для румынских экспертов это является красной линией", - заявил Чуря.

Конечно же, это не официальная позиция властей Румынии, а скорее отношение аналитиков, что, тем не менее, ярко характеризует ситуацию.

"Тот факт, что акумовцы ведут сейчас переговоры с ПСРМ вызывает недоумение у влиятельных кругов в Румынии, они не понимают, что происходит, для них геополитика тоже очень важна. Я не говорю про позицию официального Бухареста. Он молчит", - пояснил эксперт.

Майя Санду на митинге, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Именно поэтому румынские эксперты, прежде всего правых взглядов, считают, что досрочные парламентские выборы смогут "вдохнуть жизнь" в унионистские партии Молдовы.

"Румынские эксперты считают, что досрочные выборы в Молдове могут стать неким спасательным кругом для унионистов, потому что блок ACUM неминуемо себя дискредитирует в этом случае, их рейтинг упадет, и правый избиратель в Молдове начнет голосовать за унионистские партии. И тут уже вопрос в том, смогут ли эти унионистские партии создать себе привлекательный имидж", - заключил политолог.

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Теги:
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