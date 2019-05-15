Чуря: ждать ли альянса ДПМ и ACUM

Политолог Корнелиу Чуря рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о шансах создания проевропейской коалиции в парламенте Молдовы.

Многие политологи утверждают, что несмотря на проевропейскую риторику, ДПМ и блок ACUM являются настоящими политическими антагонистами, и любой их союз невозможен. Однако политолог Корнелиу Чуря заявил в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова, что и такой альянс нельзя полностью исключать.

"Такой вариант существует – я бы дал 10 процентов, что он будет реализован. Но это исключительно геополитический вариант. При полном неприятии на личном уровне, "олигархическом", лидеров этих партий", - сказал Чуря.

Блок ДПМ и ACUM может быть сформирован исключительно при внешнем давлении со стороны Запада, утверждает эксперт.

"Это возможно только, если Вашингтон жестко войдет в молдавскую политическую игру и в приказном порядке укажет демократам и блоку ACUM на необходимость такого альянса. Тут нужно задействовать еще и финансовые, и экономические рычаги", - отметил политолог.

Вместе с тем Чуря утверждает, что США в настоящее время не испытывают острой необходимости вмешиваться во внутреннюю политику Молдовы.

"В 2005 году Вашингтон сыграл у нас подобным образом, значит, и сейчас такой "невозможный" альянс может быть создан. Но я думаю, что у Вашингтона сейчас нет заинтересованности резко вмешиваться в молдавскую политику, даже в украинскую сейчас они практически не вмешиваются. Именно поэтому я оцениваю шанс создания коалиции ДПМ и ACUM как возможный, но небольшой", - заключил собеседник.

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