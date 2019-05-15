Кротенко: взаимодействие с ЕАЭС отвечает интересам Молдовы

Доктор хабилитат экономических наук, профессор Юрий Кротенко рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о перспективах расширения связей Молдовы с ЕАЭС.

Уже почти год Молдова пребывает в статусе наблюдателя ЕАЭС.

© Sputnik / Yana Zaharova В Молдове самая низкая минимальная зарплата среди стран Восточной Европы

Обязывает ли это к чему-то нашу страну и принесет ли это ей какие-либо выгоды?

"Наблюдатель – это всегда наблюдатель. Он слышит, смотрит. Но все зависит от того, чего он хочет. Он может быть наблюдателем и десятилетия, может присмотреться и выбрать себе какие-то будущие направления деятельности. Но реального влияния на политику у него нет", - заметил Кротенко в эфире передачи "Утро на Sputnik’e".

По словам эксперта, ЕАЭС – динамично развивающаяся структура, сотрудничество с которой может принести Молдове немало выгод.

"Союз – это более совершенная интеграционная схема. Многие вопросы сейчас решаются, скажем, тот же самый единый кредитный рейтинг, позволяющий свободно брать кредит в соседней стране. Он будет в итоге реализован в ближайшее время. Или та же единая биржа труда", - рассказал Кротенко.

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства.

Является международной организацией региональной экономической интеграции.

© Sputnik / Vladimir Trefilov Валовая: Молдова выиграет от активного участия правительства в ЕАЭС

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана 29 мая 2014 года в Астане. Договор вступил в силу 1 января 2015 года. В мае 2018 года статус государства-наблюдателя при ЕАЭС получила Молдова.

ЕАЭС является одним из крупнейших экономических объединений с более чем 183 миллионами потребителей.

Функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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