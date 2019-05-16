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Евгений Смолин
© Sputnik / Osmatesco

Смолин: здание примэрии Кишинева смертельно опасно

Утро на Sputnik’e
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Архитектор Евгений Смолин рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, что одно из самых известных зданий молдавской столицы нуждается в срочной реставрации.

Главное украшение Кишинева – здание примэрии - было построено как здание Городской Думы в 1902 году.

Синагога на улице Александри в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Одним из его авторов был знаменитый Александр Бернардацци. Здание пережило очень много исторических коллизий: после Второй мировой войны оно было частично разрушено, и сейчас его стены хранят память о том времени. Об этом в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова рассказал известный молдавский архитектор Евгений Смолин.  

"С момента постройки здание кишиневской примэрии неоднократно перекрашивали. Сейчас там около 12 слоев краски разного цвета. Если посмотреть под балконы, то можно увидеть отслоения краски и все это цветовое разнообразие. После войны это здание воссоздавал архитектор Роберт Курц, воссоздавал как мог, с ребятами из ПТУ", - сказал Смолин.

К сожалению, сейчас величественное здание вновь разрушается. Более того, эксперт говорит, что прохожим лучше держаться от здания подальше.

"Не дай Бог там кого-нибудь убьет. На самом деле нужно огораживать это здание, накрывать входы. Все очень серьезно и, вероятно, скоро это сделают", - заявил архитектор.

Власти давно планируют реставрацию здания примэрии, но, когда именно это произойдет, Смолин судить не берется.

"В прошлом году было выделено 30 миллионов леев на подготовительные работы для реставрации здания. Но потом эти деньги забрали, и когда выделят следующий транш на эту работу – неизвестно. Все зависит от многих обстоятельств", - резюмировал собеседник. 

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Теги:
реставрация, архитектура, здание, Кишинев, примэрия


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