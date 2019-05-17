Экономист рассказал "кормила" ли МССР Москву в советский период

Доктор хабилитат экономики, профессор Юрий Кротенко попытался поставить точку в споре о том, кто кого содержал во времена СССР.

Одним из символов перестройки и центробежных процессов в СССР стало постоянное выяснение того, кто кого "кормил" – содержал ли союзный центр республики Советского Союза или все было наоборот. Вместе с тем узнать истину в этом вопросе совсем не сложно – это в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова заявил доктор хабилитат экономики, профессор Юрий Кротенко.

"Очень много в Интернете данных и сравнений – сколько производила каждая союзная республика в общем объеме производства СССР. Но мы можем открыть сборник со статистическими данными народного хозяйства СССР или МССР и увидеть реальность. Кто что производил и, кто что потреблял", - сказал эксперт.

Экономист уверен, что Советская Молдавия дотировалась центром.

"Я помню споры в конце 80-х в Москве – с пеной у рта, о том, кто кого кормит. Да, мы поставляли помидоры и яблоки в Россию тогда, но почему все, взятое Молдовой там, считается сделанным нами? Кишиневский аэропорт, нынешние здания Правительства и Президентуры, тракторный завод, нынешняя улица Албишоара, Балканское шоссе – они были построены за счет денег СССР", - заявил Кротенко.

Только две республики бывшего СССР являлись главными спонсорами остальных 13 "сестер", утверждает Кротенко.

"До 1990 года главными спонсорами в СССР были РСФСР и в меньшей степени Белоруссия. Все остальные союзные республики были потребителями – причем разница между производством и потреблением была в некоторых случаях колоссальной", - сказал экономист.

Вместе с тем, уровень жизни в Советской Молдавии, в сравнении с другими республиками, тогда был весьма высок, считает Кротенко.

"Витрину нужно украшать – и к нам в Кишинев приезжали граждане из Болгарии и Румынии тогда, они с удовольствием у нас "отоваривались", а если нам удавалось, что было не просто, выехать в Румынию, мы видели, что количество крыш под шифером там меньше чем у нас под железом", - резюмировал собеседник.